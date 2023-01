Funerali da grandi numeri per Benedetto XVI

La solenne concelebrazione, che sarà presieduta da Papa Francesco, per la prima volta nella storia della Chiesa vedrà un Santo Padre regnante dover celebrare le esequie di un Pontefice Emerito. Il corpo di Benedetto XVI riposerà in una bara di cipresso chiusa con i sigilli della camera apostolica che verrà messa all'interno di una seconda bara in zinco - saldata e sigillata - e messa a sua volta in una bara di legno che poi verrà sepolta.





Medaglie, monete coniate durante il Pontificato, i palii (paramenti liturgici) e infine il "Rogito", un breve testo che descrive il pontificato del Papa, verranno chiusi all'interno di un cilindro metallico e sepolti insieme al corpo di Ratzinger. Dopo la celebrazione, che inizierà alle 9.30, avranno luogo l'ultima Commendatio e la Valedictio, ovvero i riti cattolici che precedono la sepoltura.





Al termine di questa lunga liturgia, le spoglie del Papa Emerito saranno portate nelle Grotte Vaticane per la tumulazione in quella che fu la nicchia di Giovanni Paolo II, Papa Wojtyla. Sarà una liturgia da grandi numeri per le 5.000 sedie messe a disposizione e per la presenza di oltre 1000 giornalisti accreditati.





Sarà presente la delegazione ufficiale italiana, guidata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e quella tedesca, capeggiata dall'omologo Frank Walter Steinmeier e completata dal cancelliere tedesco Olaf Sholz e dal Governatore della Baviera Markus Soder. Ci sarà anche, a titolo personale, la Regina di Spagna Sofia e dal Belgio arriveranno il Re Filippo e la Regina Matilde.

Inizieranno alle ore 8.50 di giovedì 5 gennaio 2023, con l'uscita del feretro dalla Basilica di San Pietro per la successiva recita del Rosario da parte dei circa 100.000 fedeli presenti nell'omonima Piazza e nelle zone adiacenti alla stessa, i funerali di Benedetto XVI deceduto sabato 31 dicembre 2022 all'età di 95 anni.