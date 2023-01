'La Pâtisserie': arriva a Bari l’8 gennaio l’appuntamento dedicato alla moda bimbo

BARI – La grande pasticceria francese arriva a Bari con "La Pâtisserie", l’esclusivo evento dedicato alla moda bimbo. Domenica 8 gennaio 2023 alle 18:30, gli spazi della dimora Plenilunio alla Fortezza ospiteranno la sfilata di Tweety Baby Outlet, negozio d'abbigliamento da bambini punto di riferimento del settore nel territorio pugliese.Sotto la direzione artistica del Fashion Creator Vincenzo Maiorano, l’evento permetterà ai partecipanti, di scoprire la collezione cerimonia 2023 del negozio. Più di 120 i piccoli modelli che sfileranno in passerella con i preziosi abiti di Tweety Baby Outlet tra croissant, madeleine e coloratissimi macarons.In un luogo in cui il fascino storico e l'eleganza degli ambienti si fondono con stile, l’ideatore del Bari Fashion Red Carpet e direttore del Maiorano Magazine, apre il nuovo anno con un fashion show dedicato al mondo della cerimonia bimbo per far vivere al pubblico l'atmosfera delle grandi pasticcerie francesi e sorprenderlo con un evento ricco di contenuti.La partecipazione all’evento è gratuita. Per accreditarsi inviare una e-mail a: ufficiostampamaioranomagazine@gmail.com