Latiano, venerdì 27 gennaio Michee ospite di Idea Radio

LATIANO (BR) - Venerdì 27 Gennaio nel corso della trasmissione "Il Territorio in Diretta" in onda dalle 09:00 alle 13:00, sarà ospite Michee per presentare il suo ultimo lavoro "Diglielo Tu".





Tratto dall’omonimo album, "Diglielo tu", di Michee, artista di origini lucane, è una canzone d'amore. Quando il nostro cuore ci dice di amare una persona è impossibile farci cambiare idea.

"Diglielo tu" è un disco che racconta la vita sentimentale di Michee analizzando profondamente diverse sfaccettature della quotidianità con tematiche che variano dall'amore alla riflessione.

L'artista commenta così la nuova release: «Con questo album ho svuotato il mio cuore mostrando sentimenti ed emozioni che solo insieme alla musica riesco a trasmettere.»

Michee nasce a Zurigo ma ha origini lucane. All’età di sei anni suo nonno gli regala una fisarmonica e da lì nasce la sua passione per la musica. Dopo anni di piano bar e orchestra, continua a scrivere canzoni che per molto tempo rimangono nel cassetto.

Dopo aver scritto canzoni per Billy Todzo, Larry Woodley e Dhenibe, finalmente l’esordio con i suoi primi brani "Voglia Di Te", "Elettrica" e "Tu Ce Faci" (uscito in anteprima video su L’Espresso) e "Merry Christmas". Il videoclip di "Pennies" è uscito in anteprima esclusiva su Wonderland Magazine UK aggiungendo: "Michee’s “Pennies” is a must-listen".

Il suo obiettivo è raggiungere il maggior numero di persone e trasmettere emozioni.

Il video di "Diglielo tu" è stato girato nel Zeughaus bar nelle vicinanze di Zurigo per la regia dell’argentino Fabrizio Bolla Muller. Cecilia Garcia al cello e Michee al pianoforte a coda in noce suonano in un’atmosfera magica piena di emozioni.

"Diglielo tu", il nuovo album di Michee, è disponibile sulle piattaforme digitali.

Sarà possibile seguire l’intervista su Idea Radio, in streaming sul sito www.idearadionelmondo.it e tramite smartphone e tablet scaricando la app Idea Radio nel Mondo sugli store Android, Ios o Windows Mobile e tramite il dispositivo Alexa.