Lecce, dimessa dall'ospedale muore il giorno dopo: medico rinviato a giudizio

LECCE - Dramma nel leccese. Era stata dimessa dall'ospedale dopo un incidente d'auto, ma è morta il giorno dopo mentre era a casa. Un dramma in pieno stile per la famiglia della 70enne Stefania Rita Viterbo, su cui gli inquirenti dovranno fare luce.Secondo le prime ricostruzioni, il medico di turno al pronto soccorso dell'ospedale di Scorrano non avrebbe disposto i dovuti accertamenti sul paziente, cardiopatico, diabetico iperteso e già sottoposto a trapianto di rene. Per questo la professionista è stata incriminata.L'incidente risale al 6 dicembre 2020. La donna era stata trasportata all'ospedale di Scorrano dove era in attesa da 5 ore per una frattura al torace. Dopo un po' è stata rimandata a casa e il giorno dopo il suo cuore ha cessato di battere.L'inchiesta è stata avviata dopo la denuncia dei tre figli che vogliono vederci chiaro sulla morte della madre. Per gli inquirenti, la paziente doveva essere tenuta in ospedale per monitorare i suoi parametri ematici.