Trivelle: M5S lunedì 23 gennaio illustra la mozione depositata in Consiglio regionale e nei Comuni

BARI - "Non possiamo restare a guardare mentre il Governo autorizza il ritorno delle trivellazioni nell’Adriatico e nello Ionio. Una scelta incomprensibile che mette a rischio l’ambiente. Per questo nelle scorse settimane abbiamo depositato una mozione in Consiglio regionale per chiedere alla Giunta di farsi portavoce con il governo nazionale del no della Puglia all’aumento delle trivellazioni e di intraprendere ogni azione utile per contrastare il rilascio di nuove concessioni. La mozione è stata presentata anche nei Comuni pugliesi capoluogo di provincia, con cui si darà vita a iniziative congiunte. Presenteremo il testo della mozione lunedì prossimo 23 gennaio alle ore 10 in Consiglio regionale nel corso di una conferenza stampa a cui prenderanno parte anche il vicepresidente del M5S Mario Turco, il coordinatore regionale del M5S Leonardo Donno e Patty L’Abbate vicepresidente della Commissione Ambiente della Camera dei Deputati, e i consiglieri del M5S dei Comuni in cui la mozione è stata presentata. Quella della tutela del nostro mare è una battaglia che va combattuta a tutti i livelli". Lo dichiarano i consiglieri regionali firmatari della mozione Cristian Casili, Marco Galante, Grazia Di Bari e Rosa Barone.