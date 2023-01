Le cause degli incendi non sono ancora state chiarite.

LECCE - Proseguono gli atti incendiari nel Salento. Una Citroen C3 è stata data alle fiamme a Novoli, verso le 23 a Lecce in via C. Battisti ha preso fuoco un Fiat Ducato e sempre a Lecce, intorno alle 3 del mattino, sono state date alle fiamme una Fiat Multipla e una Fiat Punto. Anche una Renault Clio parcheggiata nelle vicinanze è stata danneggiata in questo ultimo incendio.