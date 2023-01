Pitti Immagine Uomo, U.S. Polo Assn presenta la Fall/Winter Collection 2023-24

FIRENZE - U.S. Polo Assn., marchio ufficiale della United States Polo Association (USPA), presenta questa settimana alla Fortezza da Basso di Firenze, in occasione di Pitti Immagine Uomo, la Fall/Winter Collection 2023-24. Il tema della 103esima edizione di Pitti Immagine Uomo è "Pitti Way", un messaggio che sottolinea le molte scelte che siamo portati a considerare per uscire dal complicato ingorgo globale. "Pitti Way" è un tema basato sulla particolare fase che stiamo vivendo.

La collezione U.S. Polo Assn. Men's Fall Winter 2023-24 si ispira allo spirito del viaggio e alle esplorazioni nella natura, con un'attenzione particolare agli stili e ai colori dell'abbigliamento outdoor. Ai colori iconici della bandiera americana si aggiungono tonalità calde e contemporanee come il mogano, il rosso zucca, il rosso port e il verde timo.

La collezione uomo di Incom S.P.A. è caratterizzata da un'autenticità che collega il DNA dell'American Style del marchio alle nuove tendenze radicate nell'estetica outdoor. I dettagli includono linee disegnate per raggiungere il gusto e i valori delle nuove generazioni attraverso un design tecnico/funzionale ma elegante. La nuova collezione riflette la filosofia e la storia di U.S. Polo Assn. e crea un legame tra performance e lifestyle con un'estetica raffinata e una grande attenzione alla selezione dei materiali e alla lavorazione.

I temi chiave della Fall Winter Collection 2023-24 sono il gusto, la riconoscibilità e il colore. Le caratteristiche uniche dei capispalla includono nuove tecnologie in tessuti riciclati, con proprietà di leggerezza, traspirabilità e resistenza. Tra i capi imperdibili della collezione ci sono i bomber ultraleggeri realizzati con lane e lane cotte a doppio colore, che consentono di mantenere un elevato grado di calore e di essere al contempo resistenti al vento e all'acqua.

Spiccano anche i piumini in nylon ultraleggero ed elasticizzato, in particolare la Field Jacket con cappuccio e la combinazione di materiali incollati. Un capo destinato sia all'uso in città che a temperature estreme. Grande attenzione anche per le camicie over in flanella melange imbottite di piumino ecosostenibile, realizzate in colori imperdibili e con trapunte ispirate ai disegni delle sellerie sportive di polo. Capi versatili e facili da portare in ogni situazione si affiancano alle calde felpe invernali in cotone melange tinto in filo e alle tradizionali polo in cotone.





La Collezione Donna nasce come evoluzione e attualizzazione dei segni distintivi del marchio che vengono reinterpretati in capi su cui spicca il logo del doppio cavaliere in elementi color oro. La linea donna è la combinazione di capi smart-to-go che si distinguono per praticità e leggerezza, come il Double Jersey Chino, il Cable-Knit Sweater e i Jogging Pants abbinati a due overshirt con interni trapuntati pensati per affrontare la stagione autunnale. L'heritage del marchio è in continua evoluzione e così dall'iconico rosso si passa al fucsia in capi tecnici e reversibili.

Protagonisti indiscussi della stagione sono i colori pastello, dal rosa polveroso, al beige, al cammello e al glicine con varie sfumature di azzurro. Inoltre, i toni del bianco e del ghiaccio vestono i capi tinti con una speciale tecnica studiata per esaltare gli effetti tridimensionali, conferendo un particolare tono vintage ai capi. Gilet in lana cotta e pellicce ecologiche completano il mood invernale, dando un tocco di morbidezza ai look.

Infine, la chicca della collezione è un Parka verde militare leggero, insieme al nuovo Piumino Puffy, progettati per adattarsi a un clima sempre più mutevole.