Locorotondo, ritorna il Carnevale

LOCOROTONDO (BA) – Si è svolta mercoledì 18 gennaio 2023 nella Sala Consiliare del Palazzo di Città di Locorotondo, la Conferenza Stampa di presentazione del Carnevale 2023 a Locorotondo. Sono intervenuti l'Assessore alla Cultura e al Turismo Ermelinda Prete, l'Assessore alle Politiche Sociali e Giovanili Paolo Giacovelli e il Presidente dell'Associazione U'Carnvel di Locorotondo Alfredo Neglia.I carri, a cura dell'Associazione U'Carnvel di Locorotondo, sfileranno nei seguenti giorni: - giovedì 16 febbraio 2023 a partire dalle ore 17:30 con raduno in via Sant'Elia; - domenica 19 febbraio 2023 a partire dalle ore 10:00 con raduno in via Cisternino; - martedì 21 febbraio 2023 a partire dalle ore 17:30 con raduno in via Alberobello. I temi scelti dalle Associazioni coinvolte sono: - Pokèmon a cura dell'Azione Cattolica Locorotondo feat Associazione Gemma Galgani; - Mercoledì Addams a cura dell'Associazione L'isola delle piccole stelle; - Hulk, Spiderman e Capitan America a cura dell'Associazione Mancini e dintorni.“Ritorna – commentano l'Assessore alla Cultura e al Turismo Ermelinda Prete e l'Assessore alle Politiche Sociali e Giovanili Paolo Giacovelli – l'allegria del Carnevale a Locorotondo. Il Carnevale ha una marcia in più in quanto mira a dare valenza e importanza ai nostri piccoli cittadini, attraverso i colori, la musica, i carri e i travestimenti. Parte attiva, quindi, le associazioni: l'Associazione U' Carnvel di Locorotondo e i suoi carristi che, insieme ad altri cittadini operosi e interessati, cureranno la scenografia e gli allestimenti dei carri; L'isola delle piccole stelle, Mancini e dintorni e l'Azione Cattolica Sezione di Locorotondo che coordineranno i piccini curando costumi ed accessori pertinenti ai temi di riferimento; il Gruppo Folk di Locorotondo che animerà attraverso il ballo; la C.A.S.A. delle Abilità Speciali che terrà un laboratorio per piccini, mirato a garantire e a sviluppare senso manuale e senso sociale. L'associazione Fuori di Danza e Arte Danza movimenteranno con danze e coreografie.Durante le parate sfilerà anche la maschera rappresentativa di Locorotondo “Monacidd”, eletta come simbolo del paese dall'idea di un nostro piccolo concittadino. Buon Carnevale a tutti!”.