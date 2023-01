Monica Vitti, esce per Mondadori il libro 'Il letto è una rosa'

MILANO - A un anno dalla scomparsa di Monica Vitti, stella indimenticabile del cinema italiano, Mondadori porta in libreria il suo Il letto è una rosa, che esce oggi, 31 gennaio, in una nuova edizione arricchita anche da una prefazione di Roberto Russo.

«Cose di cui Monica parla: gli spaesamenti che fanno apparire strani e paurosi anche i luoghi familiari; gli incontri e le fantasmagorie che proliferano nella zona sfrangiata tra realtà e sogno; l’insorgere improvviso della fame o di altre forme di avidità; i momenti di sconforto e derelizione; la libertà; la solitudine.

Cose di cui Monica non parla: una rassicurante monotonia; le abitudini accettate; il grigiore.

Il letto è una rosa è un libro surrealista e animista; come la luce ravviva i colori, la fantasia di Monica Vitti ravviva tutto quello su cui si posa: il dubbio può trasformarsi in un giovane amante bruno e magro, la sicurezza in un signore di mezz’età in bilico sul naso, o un montgomery rosso sfilacciarsi sino a diventare un vecchio spettatore stanco e ipercritico...

“Siamo in fila, in aria, e passiamo in un raggio di luce come granelli di polvere”: chi ha scritto questa frase degna di un grande scrittore? Monica Vitti. La Vitti racconta di aver cercato le parole giuste affondando i denti nella polpa profumata delle mele annurche.

Così fanno le vere scrittrici!

Anche i pensieri di Monica danzano sulla pagina come il pulviscolo in un raggio di luce, salendo, scendendo, muovendosi in questa o in quella direzione, con piccoli vortici.»

Giovanni Mariotti, dall’edizione originale del 1995

I proventi di questo libro andranno a favore dell’Unità di Ricerca di Cefalee e Neurosonologia della fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico, di cui è responsabile il Prof. Fabrizio Vernieri.