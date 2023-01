Monza-Inter, Inzaghi: "Rabbia e delusione ma guardiamo avanti"

via Inter.it

MILANO - Rammarico e rabbia nelle parole di Simone Inzaghi, dopo il pareggio per 2-2 dell'Inter a Monza. Un match nel quale i nerazzurri hanno trovato due volte il vantaggio, venendo poi raggiunti al 93', complice una sfortunata deviazione. Al termine della sfida il tecnico nerazzurro ha sottolineato il disappunto per quanto accaduto all'82', quando Acerbi aveva trovato il gol del 3-1, rete negata da un fischio precedente del direttore di gara.

"C'è grandissima rabbia: dopo cinque anni di VAR ci è stato annullato un gol che avrebbe chiuso la partita. Si tratta di un errore grave che ci ha tolto due punti. I giocatori del Monza si toccano tra di loro e finiscono a terra, con quel gol avremmo vinto. C'è tantissima delusione, purtroppo questo è il calcio".

"Dopo le vittorie con Atalanta e Napoli questo pareggio ci rallenta ma non ci abbatte. Dobbiamo essere più forti di quanto è successo oggi. Sicuramente sull'ultima palla dovevamo essere più bravi e difendere meglio nella nostra area di rigore".

"Noi siamo l'Inter e dobbiamo sempre aspirare al massimo. Questo pareggio interrompe una striscia ottima, è stato inaspettato. Inutile fare tabelle e guardare gli avversari, andiamo avanti partita per partita".

"Lukaku ha perso tre mesi di campo, non è semplice entrare in determinate partite. Sia lui che gli altri giocatori tornati dal mondiale hanno bisogno di lavorare. Non c'è tantissimo tempo ma dobbiamo migliorare la condizione di tutti i nostri singoli, c'è bisogno di tutti".

"Vedo Skriniar molto sereno, quando non gioca Samir è il nostro capitano. La nostra società è attenta e sta lavorando affinché accada qualcosa di bello per tutto il mondo Inter per quanto riguarda Skriniar. So quanto lui ami l'Inter".