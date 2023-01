Torna il maltempo sulla Puglia: è allerta gialla

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.



Dalle ore 08.00 di domani, 9 gennaio, e per le successive 12 ore, sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori interni della Puglia centro settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati.





Venti forti o di burrasca dai quadranti meridionali, tendenti a ruotare da ovest/nord-ovest con possibili mareggiate e lungo le coste esposte.

BARI - Torna il maltempo sulla Puglia. Dalla serata di oggi, domenica 08 gennaio 2023, e per le successive 24-30 ore, si prevedono: - venti forti o di burrasca dai quadranti meridionali su toscana ed umbria, in estensione dalle prime ore di domani, lunedì 09 gennaio 2023, a marche, lazio, abruzzo, molise, campania e basilicata, specie su crinali appenninici, tendenti a ruotare da ovest/nord-ovest in mattinata ad iniziare dalla Toscana ed estendendosi a Sardegna, Valle d’Aosta, Piemonte, Puglia, Calabria e Sicilia, con possibili mareggiate sulle coste esposte; - precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Liguria e Toscana, in progressiva estensione dalle prime ore di domani, lunedì 09 gennaio 2023, a Lazio, Campania, Basilicata e Calabria, specie sui versanti tirrenici delle aree montuose.