Ospedale di Francavilla Fontana. Caroli: "La Regione sta creando le condizioni per chiuderlo?"

FRANCAVILLA FONTANA (BR) - "La Regione ha intenzione di chiudere l'ospedale di Francavilla Fontana? La domanda sorge spontanea e si fonda su sospetti che giorno dopo giorno portano a questa soluzione" si legge in una nota stampa a cura del consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Luigi Caroli.





"1) OSTETRICIA - All’atavica carenza di medici, in questo caso, si aggiunge una vera e propria fuga dal reparto da parte di chi (giustamente) vince un concorso o di chi rifiuta di andare a lavorare, proprio per le difficoltà che vi sono. L’assessorato e il dipartimento alla Sanità possibile che non si accorgano di questa desertificazione del reparto e non sentano il bisogno di correre ai ripari? C’è un disegno mirato a squalificare il reparto in modo che scenda sotto la soglia minima di parti previsti un anno e quindi chiudere il punto nascita? Una decisione assurda contro la quale siamo pronti a opporci in ogni sede.

2) RIANIMAZIONE – Il reparto è pronto a partire, ma non ci sono accreditamenti, ma nel frattempo si comprano letti per la Rianimazione di Ostuni che ancora non esiste, ma è dotata di anestesisti che potrebbero, invece, essere utili a Francavilla.

3) ORTOPEDIA – I chirurghi fanno la spola fra Brindisi e Francavilla, questo significa che il post-operatorio presenta seri problemi di assistenza per gli ammalati che si sottopongono a interventi particolarmente complessi che andrebbero monitorati attentamente.

4) PRONTO SOCCORSO – In affanno ovunque in questo caso il reparto è diventato un vero e proprio ‘lazzaretto’: pazienti in attesa di ricovero anche per giorni. Un disagio e un disservizio inevitabile visto che tutto si poggia su un solo medico a turno. La soluzione trovata è stata anche peggiore: far ruotare i medici dei vari reparti, che a loro volta restavano sguarniti. Al peggio non vi è mai fine, perché in questa turnazione devono rientrare anche gli anestesisti che già erano oberati di lavoro e operano in grande stress.

E’ mai possibile assistere a questo disastro, che mette a rischio la salute dei brindisini, senza che nessuno trovi soluzioni idonee a garantire cure ed assistenza adeguate? Per questo l’interrogativo iniziale è: ma la Regione vuole chiudere l’ospedale o reparti di Francavilla? Perché altrimenti saremmo di fronte a un totale menefreghismo dei vertici regionali della Sanità e questo sarebbe anche più grave!" si legge ancora nella nota stampa a cura di Luigi Caroli.