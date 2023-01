Putignano, la Fondazione Leopardi nella sua Luce chiude il ciclo di incontri sull’oncologia con la dott.ssa Romina Tortora

PUTIGNANO (BA) - La Fondazione Leopardi Nella Sua Luce "Ricerca e vita" riavvia il calendario "Comune Benessere 2023” con un incontro conclusivo sull’oncologia. L’appuntamento è sabato 28 gennaio alle ore 10:00 al Palazzo Logroscino (Putignano, Via Martiri delle Foibe, 1 – Terzo Piano, Sala Pensieri) con la dott.ssa Romina Tortora, specializzata in radioterapia oncologica, responsabile del COrO e Breast Unit dell’ospedale F. Miulli. - La Fondazione Leopardi Nella Sua Luce "Ricerca e vita" riavvia il calendario "Comune Benessere 2023” con un incontro conclusivo sull’oncologia. L’appuntamento è sabato 28 gennaio alle ore 10:00 al Palazzo Logroscino (Putignano, Via Martiri delle Foibe, 1 – Terzo Piano, Sala Pensieri) con la dott.ssa Romina Tortora, specializzata in radioterapia oncologica, responsabile del COrO e Breast Unit dell’ospedale F. Miulli.





"Con questo incontro vorrei chiudere la serie di eventi organizzati per raccogliere testimonianze ed esperienze, diffondere informazioni e buone pratiche sul mondo dell'oncologia. L'obbiettivo è sempre quello di essere vicini ai cittadini e supportarli nelle scelte e nelle innumerevoli difficoltà. Dei COrO (Centri Orientamento Oncologici) pochi di noi sanno qualcosa ed è il momento di parlarne; invito davvero tutta la cittadinanza a partecipare" sottolinea la presidente della Fondazione Leopardi, Francesca Sbiroli.

Il COrO sono i Centri di Orientamento Oncologico della ROP (Rete Oncologica Pugliese). Il COrO si occupa dell’informazione, accoglienza e prima diagnosi dei nuovi pazienti oncologici con successivo invio ai centri clinici di orientamento, nonché dell’iter amministrativo-gestionale e di supporto ai Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali (PDTA) di tutti i pazienti oncologici.

Il COrO è, quindi, un essenziale punto di riferimento per chi si trova ad affrontare una problematica oncologica e non sa come muoversi e cosa fare.

I COrO sono distribuiti su tutto il territorio, il più vicino a noi si trova presso il Miulli di Acquaviva delle Fonti, e includono nel loro organico un’ampia rosa di competenze: oncologiche, psico-oncologiche, care-manager infermieristico, assistente sociale, operatore amministrativo e volontari delle associazioni malati.