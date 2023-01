Putignano teatro: martedì in scena 'Alla moda del varietà'. Il 24 gennaio Ettore Bassi con 'Il mercante di luce'

PUTIGNANO (BA) - Martedì 17 gennaio si torna a teatro. Per la stagione di prosa 2022/2023 del Comune di Putignano in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese arriva in città il trio formato da Antonella Carone, Tony Marzolla e Loris Leoci con Alla moda del varietà. Sipario alle ore 21:00.“Alla moda del varietà”, della compagnia UNO&Trio, di e con Antonella Carone, Tony Marzolla e Loris Leoci, con la supervisione artistica e luci di Marinella Anaclerio, arrangiamenti musicali Loris Leoci, vocal coach Isabella Minafra, costumi Rosa Lorusso, sarà un viaggio nel secolo scorso, nell’universo luccicante e spensierato del Varietà, dagli esordi che strizzavano l’occhio alla moda del Cafè Chantant fino alle popolari trasmissioni televisive. Tra una mossa della Sciantosa e una rima del Gagà, questo “carosello” del Varietà è anche un tributo all’Amore, lungo una gamma che va dalla delicatezza di vecchie canzoni suonate e cantate dal vivo all’irriverenza di sketch esilaranti. Gli attori diventano di volta in volta abili trasformisti, versatili musicisti, duettisti, ballerini e fine dicitori in un “amarcord” eccentrico fatto di poesia e risate d’altri tempi.La stagione teatrale proseguirà Il 24 gennaio, quando calcherà il palco del Teatro Comunale di Putignano Ettore Bassi con il suo Il mercante di luce. Spettacolo tratto dall’omonimo romanzo di Roberto Vecchioni per la regia di Ivana Ferri. È il viaggio poetico di un padre e di un figlio. Ettore Bassi è il protagonista di questo particolare racconto, parole febbrili e piene d’amore, pronunciate da un padre al proprio figlio. Il tentativo di lasciargli un dono, il più grande possibile. “Perché non importa quanto si vive, ma con quanta luce dentro”.Prima dello spettacolo, Ettore Bassi e il musicista Massimo Germini incontreranno il pubblico (ore 18:30, Teatro Comunale - Sala Prove).Platea € 12,00Galleria € 10,00Biglietti disponibili tutti i giorni online su www.vivaticket.it e nei punti vendita Vivaticket e ogni mercoledì, dalle ore 17:00 alle ore 19:00, senza costi di prevendita all’URP – Ufficio Relazioni col Pubblico del Comune di Putignano (via Roma, 8).