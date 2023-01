Serie B: vincono il Palermo e il Frosinone

Nel secondo posticipo il Frosinone prevale 1-0 allo “Stirpe” con il Benevento e a 48 punti consolida la vetta. Per i laziali determinante per ottenere i tre punti il gol realizzato al 36’ da Borrelli su rigore dato per un fallo di mani di Foulon. Il Benevento rimane con 23 punti insieme al Perugia.

Al 37’ i siciliani realizzano la rete decisiva per il successo con Brunori con una conclusione da fuori area. Con queste due reti realizzate ad Ascoli Brunori raggiunge al primo posto della classifica dei capocannonieri con 12 gol Cheddira del Bari. Il Palermo è ottavo con 31 punti in zona play off insieme al Pisa. L’Ascoli resta a 26 punti.