via Juventus fb

- Ancora una vittoria di corto muso per la Juventus, che ha sconfitto l'Udinese per 1-0. A decidere il match è Danilo all'86'. Dopo un primo tempo equilibrato, gli uomini di Allegri trovano il vantaggio con Danilo che, servito da Chiesa, da due passi insacca la rete che vale l'ottavo risultato utile,che lancia i bianconeri nella corsa scudetto, in attesa dei match di Milan e Napoli.