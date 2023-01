Trinitapoli, grande successo della Schola cantorum per il concerto dell'Epifania

L'Associazione musicale Schola Cantorum è stata fondata nel 1993, quest’anno festeggia i suoi trent’anni, svolge ininterrottamente la sua attività di propugnatrice della passione Corale che ha visto realizzarsi con tanti concerti in tutto il territorio nazionale e regionale grazie anche alla Presidente dell’Associazione Marianna Petriello ed al Maestro Domenico Virgilio e con il sostegno spirituale del Parroco Padre Francesco Milillo.

La Schola Cantorum con l’Orchestra da Camera ha eseguito musiche vocali e strumentali di brani dedicati alla tradizione del Santo Natale, una rassegna di Canti Sacri e Natalizi dal titolo “E’ sempre Natale”, con l’accompagnamento dei musicisti, in particolare dei clarinetti solisti come Arianna Calò e Andrea Cristiano, della fantastica esibizione del soprano Mariarosaria Daloiso e dalla pianista Anna Leone, sotto la direzione attenta del Direttore del Coro il Maestro Domenico Virgilio. Sono stati presentati brani natalizi come i tradizionali In Notte Placida, Tu Scendi dalle Stelle e Zitti Zitti, il Magnificat del Maestro Frisina e Mentre il Silenzio di F. Massimillo.