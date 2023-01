Su Rai 2 torna Mia Ceran con “Nei tuoi panni”

ROMA - Da oggi - lunedì 9 gennaio - si rinnova l’appuntamento con “Nei tuoi panni”, che torna in onda con nuove puntate, sempre su Rai2, alle 17, condotto da Mia Ceran. Nella settimana del 9 gennaio, il pubblico conoscerà i Leone, da Firenze, una famiglia composta da ben nove membri: i genitori, Alessio e Paola, e i sette figli, tra i 38 e i 14 anni, Pamela, Giulia, Lorenzo, Yuri, Neri, Enea e Manrico. Nella puntata di lunedì verrà presentata la numerosa famiglia e il pubblico vedrà lo scambio tra i gemelli quattordicenni, Enea e Manrico, e due dei fratelli maggiori, Neri e Lorenzo, che hanno lasciato la scuola per lavorare e si cimenteranno nello studio al posto dei due gemelli. Gli ospiti saranno: Carlo Conti, Maurizio Bini, ginecologo e sessuologo, e Marisa Passera.

Martedì lo scambio vedrà i figli preparare al posto del padre il ragù del tradizionale pranzo di famiglia della domenica. Saranno presenti in studio: la Gialappa’s Band - Giorgio Gherarducci, Marco Santin e Carlo Taranto - e Matteo Lancini, psicologo e psicoterapeuta.

Nella puntata di mercoledì si parlerà invece dei sogni e delle aspirazioni dei figli. Presenti come ospiti in studio: Natasha Stefanenko, Beatrice Dalia, avvocato e mediatrice familiare, e la fotografa Loredana Vanini.

Giovedì ci sarà un focus sulla figlia maggiore Pamela, oggi trentottenne e mamma di un bimbo di 9 anni, sui più piccoli della famiglia, i due gemelli quattordicenni Enea e Manrico, e sulla passione di Yuri per la musica. Ospiti della puntata: Lucilla Agosti e Claudia De Lillo, giornalista e conduttrice radio tv, nota anche come “Elasti”.

Infine, nella puntata di venerdì la lunga storia d’amore tra Alessio e Paola. In studio Benedicta Boccoli e Ombretta Cecchini, psicologa e psicoterapeuta. Il programma vede famiglie contemporanee pronte a mettersi in gioco in un esperimento immersivo e inedito che attinge ai linguaggi del docureality con filmati e approfondimenti in studio. Ogni giorno un membro della famiglia prescelta prenderà il posto di un altro dello stesso nucleo sotto lo sguardo attento dei filmaker del programma. Dallo studio, Mia Ceran, i suoi ospiti e i protagonisti dello scambio commenteranno i filmati e la conduttrice fornirà, attraverso degli esperti consigli pratici e soluzioni rispetto alle criticità emerse, utili tanto per la famiglia protagonista quanto per il pubblico a casa.