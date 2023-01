Taranto, tutto pronto al Castello Aragonese per la VIII edizione di ‘Due Mari WineFest’: 5 - 7 gennaio

TARANTO - È tutto pronto a Taranto per la VIII edizione Due Mari WineFest. La grande fiera enogastronomica pugliese si terrà da giovedì 5 a sabato 7 gennaio 2023 al Castello Aragonese tra degustazioni, masterclass e stand enogastronomici.“Contaminazione di culture e territori” è il tema di quest’anno e nasce con la collaborazione dell'Associazione italiana Sommelier Puglia - Delegazione Taranto. L’organizzazione del Due Mari WineFest, infatti, ha in serbo una serie di masterclass; una, in particolare, è dedicata ai vini albanesi per sottolineare la vicinanza tra Puglia e Albania, due territori che hanno trovato nel Mediterraneo la loro identità culturale. Nell’occasione, saranno svelate le analogie storiche tra i vitigni pugliesi Negramaro e Nero di Troia e i vitigni albanesi: Kallmet, Shesh i zi, Mavrud.Spazio anche alla Tasting Room in cui le aziende agroalimentari presenti faranno degustare i loro prodotti artigianali abbinandoli ad alcune delle migliori aziende pugliesi nella Galleria Meridionale.In Piazza d'Armi, invece, ci saranno le aziende del food che faranno assaggiare i piatti preparati al momento.“Il Due Mari WineFest è ormai un'istituzione a Taranto ed è tra gli eventi più attesi da tarantini e pugliesi. – affermano gli organizzatori – Consideriamo il Due Mari un progetto culturale e non una semplice manifestazione, perché da 7 anni continuiamo a contribuire alla strategia di Marketing territoriale che coinvolge tante associazioni come la nostra. Per questo motivo, ringraziamo il Comune di Taranto per la collaborazione e perché è da sempre al nostro fianco".Insomma, Due Mari WineFest è un grande evento per scoprire gli abbinamenti cibo-vino per le feste e le tendenze del momento, circondati dall’imponente bellezza del Castello Aragonese che sorge sul mare sotto il famoso Ponte Girevole, la struttura che collega l’isola della città vecchia con la terraferma e il Borgo Nuovo.Due Mari Winefest si conferma il brand dell'enogastronomia di punta di Taranto, capace di attrarre tarantini, pugliesi e turisti. Non è semplicemente un evento, ma un progetto culturale a 360gradi che si inserisce a pieno titolo nella promozione del territorio e quindi in una più ampia iniziativa di marketing territoriale.L'evento è organizzato da Fabio Romandini, Stefania Ressa e Andrea Romandini con la collaborazione del Comune di Taranto.Per info:+39 340 7778021; info@duemariwinefest.com