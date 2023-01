Torna in libreria Gaetano Mele con le sue poesie

Gaetano Mele torna in libreria con “Battito d’ali” (WIP Edizioni), dopo aver dato alle stampe altri due testi di poesie in dialetto barese: “Parole al vento” (Favia) e “S’appiccene penzìere” (Progedit). Questa volta ci regala non solo poesie in lingua, ma anche qualcuna in dialetto barese, nel tentativo di valorizzare l’immediatezza della nostra prima lingua, cosa che gli è riuscito benissimo. Il nuovo testo è stato pubblicato dopo l’impegnativo lavoro dedicato al corposo dizionario Barese-Italiano e Italiano-Barese “Per non dimenticare”, insieme a Giuseppe Gioia (1937-2020) e Francesco Signorile (WIP Edizioni).La poesia è l'arte di produrre composizioni in versi, cioè secondo determinate leggi metriche, abbiamo la poesia epica, lirica, drammatica, dialettale, ecc. Non è cosa semplice scrivere in versi se non si è capaci di suscitare emozioni e Mele in qualche modo le emozioni le suscita, non solo in lingua ma anche nella lingua di casa nostra, il dialetto barese del quale è esperto.Alessandro Lattarulo, che firma la prefazione, scrive, tra l’altro: “Nel rimatore la ricerca tra Alba e Tramonto dell’esistenza, in senso letterale e metaforico, procede per immagini dai colori tenui, sempre rilassanti…”.Mele, nel suo tascabile, dedica una poesia a Giuseppe Gioia dal titolo “U vocabolàrie pe Bare”, che mi piace riportare, ricordando un docente del Politecnico, grande amico e un fine poeta dialettale di casa nostra.Citte, cittePenùcce, chembàgne nèste,da chèssa strate te ne sì sciùte.Quànde timbe, tutte e trè ‘nzimeavìme dedecàte a sta cettá;e iànne pe iànnequànde avìme fadegàte.E mo ca stu lavóre, fernùte,avèva ièsse presendàtese strènge forte u córesapènnete fesciùte.Penzàme angóre tutte e trè,sì pure tu, addó te iàcchie e iàcchie,a le barìseca non z’avònne ma acchecchiàtepe dà na drèttea chèssa lèngua nòste amàte.«Il dizionario per Bari(Silenziosamente, Pino, compagno nostro, da questa vita sei andato via. Quanto tempo, tutti e tre insieme, abbiamo dedicato a questa città; e anno dopo anno quanto abbiamo lavorato. Adesso che questo lavoro, finito, doveva essere presentato si stringe forte il cuore sapendoti andato via. Pensiamo ancora tutti e tre, sì anche tu, ovunque ora tu sia, ai baresi, che non si sono mai accordati per dare regole condivise a questa lingua nostra amata.)»