Serie A, il Milano vola con Leao-Tonali: i rossoneri espugnano l'Arechi di Salerno per 1-2

Il raddoppio del Milan arriva con Tonali al 15' che, dopo una prima conclusione respinta di Ochoa, calcia una rasoiata dall'interno dell'area amaranto su cui il portiere messicano non può arrivarci. Nella ripresa la Salernitana entra in partita con Bonazzoli che all'83' sbuca alle spalle di Kalulu e Saelemakers per battere Tatarusanu.

Prima vittoria del nuovo anno per il Milan che espugna l'Arechi di Salerno per 1-2. Le reti del Diavolo arrivano già nel primo tempo, su assist di Tonali, con Leao che al 10' è bravo a depositare in rete il pallone da posizione defilata.