Trinitapoli, al 50° anniversario di sacerdozio di Mons. Pavone appuntamento con Mons.Armando Matteo

Tema dell’incontro è “L’impegno dei Cristiani nella Chiesa e nella Società di oggi.Don Matteo, è nato a Catanzaro il 21 settembre 1970. È stato ordinato sacerdote il 20 dicembre 1997 per l'Arcidiocesi Metropolitana di Catanzaro-Squillace. Ha conseguito la laurea in Filosofia e docente della Pontificia Università Urbaniana, di origini calabresi, è stato nominato dal Santo Padre alla carica di segretario per la Sezione Dottrinale della Congregazione per la Dottrina della Fede nell’aprile del 2022. Oggi d. Armando è uno dei teologi (e scrittori) più citati e "interrogati".





Autore di numerosi saggi, tra cui ricordiamo: La prima generazione incredula, Tutti muoiono troppo giovani, La fuga delle quarantenni, Tutti giovani, nessun giovane, Il postmoderno spiegato ai cattolici e ai loro parroci, Convertire Peter Pan, gli ultimi lavori come La Chiesa che Verrà, La Chiesa che manca ed Evviva la Teologia. Mons. Giuseppe Pavone invita i parrocchiani ad unirsi all’evento dell’anno in vista suo cinquan’anni di sacerdozio che si celebrerà il 14 luglio "è un cammino di fede, insieme al Consiglio Pastorale abbiamo previsto ed organzzato una serie di incontri per quest’anno 2023 che porteranno i parrocchiani ha condividere la gioia della celebrazione giubilare del mio 50° anno di sacerdozio con la grazia del Signore".

Per lunedi 30 gennaio 2023 alle ore 19,00, presso il Santuario Mariano della B.V.M. di Loreto in Trinitapoli, è stato programmato un incontro con Mons. Armando Matteo, segretario della sezione Dottrinale del Dicastero per la Dottrina della Fede. Una serie di appuntamenti formativi organizzati dal Consiglio Pastorale Parrocchiale in preparazione al 50^ anniversario di sacerdozio di Mons. Giuseppe Pavone parrocco della Parrocchia B.V.M. di Loreto.