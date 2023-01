Trinitapoli: il comitato cittadino lamenta "troppe buche e pessima manutenzione sulle nostre strade"

MICHELE MININNI - Troppe buche nella zona centrale di Trinitapoli, soprattutto in Corso Trinità e Via Cairoli.





Molti cittadini hanno segnalato la crescente presenza di buche e la pessima manutenzione del manto stradale nelle strade urbane del piccolo centro ofantino (come si vede dalle foto). In tutto il territorio le condizioni disastrose di moltissime strade e marciapiedi della nostra Città, completamente dissestati a causa dell'incuria e dei lavori urgenti nelle strade, con dei rattoppi successivi che non servono a nulla.<<E' sufficiente uscire da palazzo,- ci dicono i cittadini- organizzando un tour in città con la competente commissione comunale, possibilmente con mezzi a due ruote, per rendersi conto che la gran parte delle strade cittadine sono in condizioni impossibili, al limite della percorribilità. Per verificare come sono stati coscienziosamente trascurati tutti i quartieri, senza preferenza alcuna, a tutto questo – aggiungono i cittadini del Comitato Spontaneo- in caso di pioggia, le difficoltà determinate dalla formazione di larghe pozzanghere di acqua, che spesso viene schizzata dalle auto in transito sugli sfortunati cittadini. Chiediamo ai Commissari più attenzione e di non lasciare le buche aperte che danneggiano i nostri autoveicoli>>.