Tutto ciò che c'è da sapere sui sistemi di automazione degli edifici

Ottieni il risultato migliore con il sistema di automazione degli edifici di alta qualità



Il sistema di automazione degli edifici è usato per diverse finalità. Quindi, se deciderete di installarne uno, dovrete fare necessariamente attenzione al distributore con cui collaborerete per questo. Per trovare quello giusto, dovete fare delle ricerche online. Una volta trovato il giusto e sincero fornitore del servizio, spiegate dettagliatamente le vostre richieste. Questo li aiuterà a soddisfare le vostre esigenze senza nessun problema.

Il sistema di automazione di un edificio, detto anche sistema di gestione degli edifici o sistema di controllo degli edifici, gestisce i numerosi sistemi elettrici, elettronici e meccanici di un edificio. Si tratta di un sistema di controllo distribuito che riunisce i diversi sistemi di edifici in un'unica posizione centrale. Oltre a controllare il riscaldamento, la ventilazione e l'aria condizionata (HVAC) i sistemi di automazione degli edifici controllano l'illuminazione, la sicurezza e altri sistemi degli edifici.BAS, un sistema di controllo della rete, tiene sotto controllo e regola diversi sistemi meccanici ed elettronici. Fornisce a tutti questi sistemi un meccanismo per comunicare tra di loro attraverso piattaforme, applicazioni e diversi linguaggi.I vantaggi di un sistema di automazione degli edifici funzionale sono numerosi. Di seguito ecco alcuni vantaggi:Un sistema completo di automazione degli edifici riduce le possibilità dell'errore umano controllando simultaneamente molti sistemi (come la ventilazione, la sicurezza, la protezione antincendio e antiallagamento).Le prestazioni di diversi sistemi possono essere controllati da un sistema BAS:Un sistema di automazione degli edifici può offrire funzioni di sicurezza che si attivano quando ci sono dei guasti elettronici o meccanici. Ciò è particolarmente importante in posti di lavori rischiosi e pericolosi.La riduzione dei consumi energetici può essere il risultato di minori spese operative per tutti i sistemi collegati grazie ad un sistema di gestione dell'energia nel BMS.Può allungare la vita di diverse utenze, in modo da ottenere più utilità per il vostro denaro e richiedere meno manutenzione.Un BAS può offrire alle persone un costante livello di comodità.I blocchi possono essere gestiti da un sistema di automazione degli edifici, assicurando che le apparecchiature non vengano avviate prima del dovuto.Può eseguire dei test diagnostici per monitorare le temperature, le pressioni, i flussi dei vari sistemi, ecc.L'esubero che si può sviluppare quando una parte eccessiva dell'automazione di un edificio si sovrappone viene eliminata da un BAS propriamente integrato.Diversi sistemi sono controllati con l'utilizzo di un sistema di automazione degli edifici. Alcuni di questo sono i seguenti:HVAC: Il BAS controlla l'HVAC più efficiente dal punto di vista energetico. Questo è il metodo con la quale il BAS è più frequentemente integrato nei sistemi elettronici e meccanici di un edificio.Illuminazione: Un BAS può controllare l'illuminazione in un spazio basandosi sull'occupazione effettiva. Inoltre, può controllare l'illuminazione in base alle ore diurne rispetto a quelle notturne.Sistema di purificazione dell'aria e ventilazione: Un BAS regola la ventilazione e la purificazione dell'aria, soprattutto in edifici dove queste funzioni sono importanti e non dovrebbero essere soggette alle decisioni umani o alla loro gestione.Gestore dell'aria: Nelle raffinerie di petrolio, nelle fabbriche chimiche, o nelle centrali nucleari, il BAS è necessario per la manutenzione della gestione dell'aria. Le precauzioni appropriate e un doppio rinforzo sono previsti per i dispositivi di trattamento dell'aria meccanizzati al fine di garantire la sicurezza del personale e per la popolazione locale.Sistemi di sanificazione e sterilizzazione: I sistemi di automazione degli edifici sono appropriati per il corretti funzionamento delle unità di sterilizzazione. Inoltre, questi sistemi sono utilizzati per molti lavori che necessitano di essere automatizzati.I sistemi per l'automazione degli edifici sono fatti per operare silenziosamente in background. Di seguito i diversi posti dove viene applicato un BAS:Gestori di strutture: Non importa quale sia il tipo di istituzione, un BAS può semplificare le operazioni per i gestori di strutture. Un sistema come questo può aiutare i gestori di strutture a controllare lo spreco di energia e le inefficienze.Proprietari d'azienda: Per i proprietari di aziende, l'automazione degli edifici può salvaguardare i costi energetici, allungare la vita delle apparecchiature (come i sistemi di riscaldamento e altri sistemi degli edifici), e migliorare il comfort degli occupanti del posto.Direttori operativi degli ospedali: Un BAS completo, funzionale ed aggiornato è fondamentale. Un ospedale può consistere in un'unica struttura o da una lunga serie di strutture connesse che hanno sempre l'obbligo di operare efficientemente. Il riscaldamento e l'illuminazione sono due requisiti frequenti, ma ci sono molte altre necessità, incluso la ventilazione, la sterilizzazione delle apparecchiature, le procedure di sanificazione e la filtrazione dell'aria.Gestori di immobili: - Tutti gli altri sistemi automatizzati possono confluire in un unico pannello di controllo immediatamente accessibile attraverso un complesso sistema di automazione degli edifici. Ad esempio, potrete controllare l'illuminazione, l' HVAC , gli ascensori, la sicurezza, ecc. da una singola postazione.