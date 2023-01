Viaggi, MSC Crociere presenta la programmazione 2023: tutte le destinazioni dalla A alla Z

MILANO - MSC Crociere ha rivelato oggi i dettagli dell’intera programmazione per il 2023 e per il 2024 che comprende un'incredibile scelta di moderne navi e più di 140 destinazioni in tutto il mondo. Con crociere che vanno dalle mini fino al giro del mondo, c'è davvero una nave e un itinerario per chiunque voglia partire in vacanza.Una flotta di ben 22 navi sarà infatti impegnata il prossimo anno offrendo itinerari entusiasmanti e tantissime novità. Oltre all’arrivo di MSC World Europa e MSC Seascape appena entrate in flotta, nel 2023 sarà la volta di MSC Euribia, alimentata GNL segnando un altro passo in avanti nella riduzione delle emissioni di gas serra. Sarà posizionata tra i fiordi norvegesi. La nuova ammiraglia prenderà il nome dall’antica dea Euribia che sfruttava i venti, il clima e le costellazioni per dominare i mari e, come la dea, la nave allo stesso modo ha il pieno controllo di tecnologie sostenibili e all’avanguardia per proteggere e preservare il prezioso ecosistema marino. Lo scafo stesso di MSC Euribia sarà un’opera d’arte ispirata al tema dell’ambiente con un disegno che evoca l’amore e il rispetto per il mare.Il Mediterraneo si conferma protagonista indiscusso per MSC Crociere anche nella programmazione 2023 e 2024 con ben 16 porti di imbarco solo in Italia. E sarà proprio il nostro Paese ad ospitare MSC World Europa, la prima nave della Compagnia alimentata a GNL. Ma si preannuncia molto richiesto anche il nuovo itinerario di MSC Meraviglia con partenza da New York a partire da aprile e la novità di MSC Bellissima in Giappone. MSC Euribia, invece, si destreggerà tra i fiordi norvegesi”.In tema di sostenibilità già due navi della flotta sono entrate nel futuro, grazie all’uso del GNL ridurre le emissioni di gas serra fino al 21% rispetto ai carburanti standard, eliminando potenzialmente anche altre emissioni nell'aria. Alimentata con carburanti biologici e sintetici, le emissioni di MSC Euribia saranno ulteriormente ridotte. Il GNL è anche la chiave per lo sviluppo di carburanti sostenibili e di soluzioni a celle a combustibile per la navigazione che non utilizzano carburanti tradizionali. MSC Crociere è attivamente coinvolta in diversi progetti che prevedono l’utilizzo di queste tecnologie in collaborazione con le autorità di regolamentazione, il mondo accademico, i cantieri navali e l'industria crocieristica. Questo include un progetto per studiare l'uso del carburante a idrogeno nelle navi da crociera in collaborazione con Fincantieri e SNAM, così come un progetto pilota per lo sviluppo della tecnologia delle celle a combustibile a ossido solido per le navi da crociera.AndalusiaBaleari, BermudaCaraibi, Cannes, Cipro, Capitali BalticheDubrovnikEuribia, la nave super green alimentata a GNL attesa a Giugno 2023 e la prima estate nel Mediterraneo di MSC World Europa Mediterraneo,Fiordi norvegesiGiapponeHaifa (Israele)Ibiza e le isole della GreciaKotor (Montenegro) e tre giorni di attracco a King's Wharf (Bermuda)Long cruises e Mini CruisesMykonos, Marsiglia, MaltaNew YorkOrkney e Shetland favolose isole del Regno Unito e Ocean Cay Marine Reserve, l’isola delle Bahamas riservata agli ospiti MSCPorti italiani: Genova, Civitavecchia, Palermo, La Spezia, Livorno, Napoli, Olbia, Messina, Salerno, Siracusa, Brindisi, Bari, Venezia, Trieste, Ancona, MessinaQualsiasi durata, con itinerari da 1 a 120 nottiReykjavikSoggiorni prolungati, con soste di 2 o più notti in portoTunisia, TurchiaUsa e Canada, con scali anche nel Nord America , Boston, Massachusetts; Portland, Maine, Newport, Orlando, Florida, Rhode Island (USA) e Charlottetown, Prince Edward Island; Halifax e Sydney, Nova Scotia; e Saint Johns, Newfoundland (Canada).ValenciaWarnemunde (Berlino) e Copenhagen porti di partenza per il Nord EuropaZara