Vialli, lunedì i funerali in forma privata. Mancini: "Perdo un fratello"

LONDRA - Si svolgeranno lunedì, a Londra, i funerali - in forma strettamente privata - di Gianluca Vialli, ex calciatore, dirigente sportivo e capo delegazione della nazionale italiana. L'ex campione di Sampdoria, Juventus e Chelsea si è spento ieri, 6 gennaio: aveva 58 anni e dal 2017 combatteva contro un tumore al pancreas.Numerosissimi gli omaggi che sono arrivati dopo la notizia della sua morte. In sua memoria, sui campi di calcio verrà osservato un minuto di raccoglimento prima di tutte le partite in programma nel weekend.Roberto Mancini, l'amico di sempre, in un'intervista realizzata e diffusa dalla Figc, dice: "È una grande perdita, per me, per la sua famiglia prima di tutto e per tutto il calcio italiano. Perdo un fratello, speravo in un miracolo".