BARI - Il 23 febbraio 2023 a Bari si terrà il convegno "I tumori rari: sfide ed opportunità" in occasione della Giornata Mondiale delle Malattie Rare, c/o l'Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" di Bari.L'evento, organizzato in collaborazione tra APS Bottega del Sorriso, Fondazione Benzi Onlus e Istituto Tumori 'Giovanni Paolo II' Bari - IRCCS, rappresenta un momento di incontro e di confronto tra tutti i soggetti coinvolti nella gestione dei tumori e delle malattie rare.L’obiettivo è quello di sottolineare il valore della collaborazione tra gli stakeholder al fine di soddisfare i bisogni dei pazienti e migliorare l’organizzazione dell’assistenza nonché della ricerca scientifica.Per iscriversi, registrarsi al seguente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJzA_xHqmyzDLkGLRCAGEQD17qgGrmlx_2v61fqJp-xPJCmg/viewform