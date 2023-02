Il Segretario di Stato Blinken ha lanciato l'allarme su un possibile fornitura di armamenti alla Russia, dopo il supporto non letale. Non si è fatta attendere la piccata reazione di Pechino, per voce del Ministro degli Esteri Wang Yi, che ha evidenziato quale dovrebbe essere il ruolo degli Usa: "Dovrebbero promuovere la soluzione politica, piuttosto che gettare benzina sul fuoco e sfruttare l'opportunità a proprio vantaggio", sottolineando così il ruolo costruttivo che la Cina ha sempre avuto in questo contesto bellico.