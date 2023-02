Il 14 febbraio è alle porte e, come da tradizione, quel giorno sarà un tripudio di rose rosse come quelle che, secondo la leggenda, San Valentino donò a due innamorati; e poi regali, cioccolatini, peluche e cenette a lume di candela…

In Italia la Love Economy è cresciuta a un ritmo costante negli ultimi anni, così come nei maggiori paesi europei, con una netta preferenza di acquisto per regali ed esperienze tradizionali come fiori, dolci e ristoranti.

Una nuova tendenza molto apprezzata che, ormai da diversi anni, rende felici gli innamorati, fin dal primo mattino, è la classica box per la colazione a domicilio. Un trend che il bakery chef Fabio Tuccillo ha voluto onorare con la sua personalissima ed originale Tucci’s Love Box di San Valentino, ricca di fragranti creazioni artigianali.

La Love Box della Tuccillo Bakery, infatti, non è la solita scatola della colazione, ma una vera e propria esperienza sensoriale, piena delle principali prelibatezze dolciarie che ritroviamo sulle tavole di mezzo mondo. Accanto ai fragranti e ormai celebri mini-cornetti con crema alla nocciola, un classico della colazione all’italiana ed ai golosissimi cioccolatini artigianali, in 3 gusti diversi, lo Chef Tuccillo ha pensato ai soffici Pancake della tipica colazione statunitense, i gustosi mini-donuts al lampone e cioccolato, celebri ciambelle americane, che in realtà traggono la loro origine dalle meno note ciambelle fritte della cucina olandese; i mini-muffin gusto red velvet, con cuore di cioccolato bianco, della pasticceria anglosassone e i colorati e stuzzicanti Macarons della cultura dolciaria francese, la cui origine (ma non tutti lo sanno), è invece legata agli italianissimi amaretti, che, Caterina De Medici fece conoscere alla gastronomia locale, quando era regina di Francia!

Un tuffo nei sapori, che la creatività del Bakery Chef Tuccillo ha saputo reinterpretare alla luce della propria esperienza e della propria passione, sempre con grande attenzione alla qualità di ogni singolo ingrediente utilizzato per la preparazione.

Ma la vera sorpresa della Love Box è il Tris dell’Amore, un biscotto di pastafrolla, ricoperto da pasta di zucchero, che riproduce il gioco del tris, per un’avvincente love-match a colpi di dolci cuoricini. Chi perde paga pegno, ma da questo momento in poi, come dice lo chef, in uno dei suoi celebri video, tocca alla fantasia degli innamorati!