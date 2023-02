TARANTO - L’amore declinato nelle più grandi arie operistiche sarà in scena in "MusichiAmo, il Gran Galà lirico di San Valentino", terzo appuntamento del Taranto Opera Festival – stagione invernale, con musiche di Mozart, Bellini, Verdi e Puccini. Si svolgerà il 14 febbraio (inizio ore 21) e 15 febbraio 2023 (due concerti, alle ore 16 e alle ore 21) nella Concattedrale Gran Madre di Dio di Taranto. È un emozionante percorso di parole e musica ed un’occasione per vivere la ricorrenza di San Valentino apprezzando le arie più famose, dedicate ai temi dell’amore e della passione. I brani saranno interpretati dal soprano Maria Laura Iacobellis, dal mezzosoprano Giulia Diomede, dal tenore Ugo Tarquini e dal baritono Luca Simonetti, accompagnati dall'Ensemble del Taranto Opera Festival, condotto dal direttore Antonio Legrottaglie. Al pianoforte, ci sarà il maestro Paolo Cuccaro. I maestri dell’ensemble sono Pasquale Melucci, primo violino; Mina Melucci, secondo violino, Giuseppe Benedetto, viola, Marcello Forte, violoncello ed Andrea Pino, contrabbasso, tutte le prime parti dell’Orchestra del Taranto Opera Festival.Il programma prevede: P. Mascagni, “Intermezzo”; U. Giordano, Andrea Chenier: “Un dì all’azzurro spazio” (tenore Ugo Tarquini); C. Saint-Saëns, Samson et Dalila: “Mon coeur s’ouvre à ta voix” (mezzosoprano Giulia Diomede); G. Verdi, Il Trovatore: “Il balen del suo sorriso” (baritono Luca Simonetti); G. Verdi, Traviata: “Overture” Traviata; G. Verdi, Traviata: “È strano…Sempre libera” (soprano Maria Laura Iacobellis); O. Nicolai: Fantasia e variazioni brillanti sulla Norma di Bellini op. 25 per pianoforte e archi – prima esecuzione nazionale (pianoforte Paolo Cuccaro); G. Verdi, Otello: “Già nella notte densa” (M.L. Iacobellis e U. Tarquini); C. Saint-Saëns, Il Carnevale degli animali: “Il cigno” (violoncello Marcello Forte); W. A. Mozart, Don Giovanni: “Là ci darem la mano” (Giulia Diomede e Luca Simonetti); J. Massenet, Thais: “Méditation” (violino Pasquale Melucci) ; G. Verdi, Rigoletto: “Un dì se ben rammentomi…Bella figlia dell’amore”. Il Taranto Opera Festival si chiuderà con l’opera “Il Trovatore” di Giuseppe Verdi, al Teatro Orfeo di Taranto, con recite il 14 marzo (ingresso ore 20 e sipario ore 21) e 15 marzo 2023 (recita pomeridiana, ingresso ore 15 e sipario ore 16; recita serale ingresso ore 20 e sipario alle ore 21). Direttore sarà Lorenzo Bizzarri.Il Taranto Opera Festival è promosso ed organizzato dall’associazione musicale Domenico Savino di Taranto con il patrocinio del Comune di Taranto, della Regione Puglia, del Ministero della Cultura e di Taranto capitale di mare. L’opera lirica ha riscosso anche in questa stagione successo e consenso di pubblico nel territorio pugliese. Oltre mille abbonamenti all’intero cartellone del Taranto Opera Festival sono stati venduti, a dimostrazione della fiducia da parte degli appassionati del melodramma e degli spettatori. È possibile acquistare anche i biglietti singoli. Il maestro Paolo Cuccaro, direttore artistico del Taranto Opera Festival e il maestro Pierpaolo De Padova, direttore generale, spiegano che il prossimo appuntamento è “un omaggio all’amore per la musica e per il bel canto. ‘MusichiAmo’ racchiude anche nel titolo il senso di questo concerto: un’occasione per San Valentino, per offrire al pubblico interessanti e diverse scelte musicali ed artistiche e far vivere questa festa in musica e parole. Nel programma, alle arie più belle della tradizione operistica italiana, abbiamo unito brani di grandi autori della storia della musica”.Informazioni e prenotazioni per gli abbonamenti: Associazione musicale Domenico Savino, via Cavour 24, Taranto; tel. 3757044367, o 3275615414, oppure al botteghino del Teatro Orfeo di Taranto.