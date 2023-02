BARLETTA (BT) - Anche questa mattina i volontari del gruppo di cittadini attivi de La Via della Felicità di Barletta si sono incontrati in un’area verde della città per la consueta raccolta rifiuti. Ad unirsi al gruppo 2 nuovi volontari: Tonia e Michele a cui La Via della Felicità dà il benvenuto.Nonostante le basse temperature non si sono fermati e hanno raccolto i rifiuti abbandonati del parco trovando moltissima plastica, cartacce, bottiglie e lattine per un totale di 10 sacchi di rifiuti raccolti.“L’iniziativa ha come scopo quello di contribuire a migliorare le zone comuni della città prendendosene veramente cura in maniera utile” – afferma Ignazio Gianfrancesco, responsabile del gruppo – “Sono opere di volontariato aperte a tutti e per il bene comune.”Oltre al ripristino del degrado delle aree ripulite dai volontari, il gruppo lancia un messaggio di buon esempio sul non disperdere i rifiuti nell’ambiente, come suggerito dalla guida al buon senso La Via della Felicità, scritta dall’umanitario L. Ron Hubbard.Per partecipare o per maggiori informazioni chiama il numero 348.952.1945 (Ignazio) o scrivi a laviadellafelicitabarletta@gmail.com .