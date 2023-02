BARI - “Il Piano di tutela delle acque è il ‘manuale’ per un uso consapevole del territorio a protezione della risorsa più preziosa che abbiamo e a favore delle attuali e future generazioni di pugliesi che hanno diritto all’acqua e a un’acqua di qualità”. Lo ha detto il vicepresidente della Regione Puglia e assessore alle Risorse idriche, Raffaele Piemontese, intervenendo davanti alla V Commissione “Ambiente, Assetto e Utilizzazione del Territorio”, convocata stamattina dal presidente Paolo Campo per l’approvazione definitiva, dopo la conclusione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica, dell’Aggiornamento 2015-2021 del PTA, il Piano di tutela delle acque.“Ringrazio il presidente Campo e tutti i commissari per avere condiviso all’unanimità un Piano attraverso cui, dall’ampliamento dei depuratori al riuso delle acque reflue per l'irrigazione in agricoltura e per le industrie, intendiamo proseguire nella strategia abbiamo messo in campo, puntando anzitutto a dare attuazione a tutti gli interventi che abbiamo programmato”, ha spiegato Piemontese, precisando ai commissari che il fabbisogno finanziario per realizzare tutte le azioni previste nel PTA aggiornato ammonta complessivamente a 1 miliardo e 900 milioni di euro.“Le fonti a cui attingere queste risorse sono varie: dal Fondo di Sviluppo e Coesione al POR 2014-2020 in scadenza, fino al Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 – ha aggiunto il vicepresidente Piemontese –, disponiamo di 1 miliardo e 150 milioni di euro e contiamo, nei prossimi 6-7 anni, di recuperare anche gli ulteriori 750 milioni di euro necessari per investire sulla sempre più decisiva risorsa acqua, anche spingendoci sulla frontiera del riuso delle acque reflue ai fini potabili”.“Ma oggi – ha concluso Piemontese – siamo concentrati sull’attuazione degli interventi pianificati, programmati e già finanziabili, perché l’obiettivo strategico legato all’acqua è troppo importante per la vita quotidiana dei pugliesi e per tutti i settori economici, e dobbiamo curarci anzitutto dell’efficienza dei processi di spesa e della veloce cantierizzazione delle opere”.Il Piano, approvato oggi nel suo aggiornamento, disciplina il governo delle acque sul territorio ed è uno strumento soggetto a revisioni e aggiornamenti che devono essere effettuati ogni sei anni. L’Aggiornamento 2015-2021 costituisce il primo aggiornamento del PTA che era stato approvato nel 2009.Fra i contenuti nuovi, spicca il monitoraggio dei corpi idrici sotterranei e superficiali, ossia i fiumi, gli invasi, il mare, anche in relazione alle attività umane che vi incidono: dalle attività agricole agli scarichi. Importante anche il tema del riuso delle acque reflue e le prospettive di ampliamento a breve-medio termine di tale pratica, fortemente sostenuta dall'Amministrazione regionale quale strategia di risparmio idrico.In termini di pianificazione, sono individuati gli interventi riguardanti le reti di fognatura e gli impianti di depurazione e affinamento, e sono definite le misure infrastrutturali e di governance che contribuiranno al raggiungimento degli obiettivi di qualità prefissati all'orizzonte temporale del 2021.L’Aggiornamento 2015-2021 del PTA è infine corredato da Norme Tecniche di Attuazione, che traducono i contenuti della pianificazione in regole di gestione sostenibile del patrimonio idrico pugliese.