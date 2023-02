Altamura, inagurato il Festival dell'Alta Murgia

ALTAMURA (BA) - Sono state le Danze ungheresi di Brahms e le composizioni più celebri di Grieg ad inaugurare il Festival dell’Alta Murgia, ieri sera, in un Teatro Mercadante pieno nonostante il maltempo.La rassegna, organizzata dall’Istituzione Concertistica delle Murge in collaborazione con il Teatro Mercadante di Altamura, ha deciso di affidare ai due compositori romantici l’apertura della sua seconda edizione, che proseguirà per un mese esatto e terminerà il prossimo 5 marzo.‘Musiche dall’Europa’, questo il titolo dello spettacolo di ieri sera, ha visto in scena l'Orchestra Filarmonica Pugliese, diretta dal M° Giovanni Pelliccia. Al pianoforte, sulle note del celebre Concerto per pianoforte in La minore, si è esibito il pianista Leonardo Colafelice, direttore artistico della kermesse che, appena ventisettenne, è docente al Conservatorio Piccinni e vanta già una carriera internazionale.Il prossimo appuntamento quello di domenica prossima, quando dal vecchio si salterà al nuovo continente: ‘Viaggio in America’ sarà uno spettacolo alla scoperta delle sonorità, cultura e linguaggio musicale del nuovo Mondo. Astor Piazzolla, Bob Dylan, George Gershwin, Billy Preston solo alcuni degli autori che verranno ‘esplorati’ e re-interpretati in questa performance che vedrà al pianoforte Rosario Mastroserio, grande conoscitore della musica d’oltreoceano e molto apprezzato proprio negli Stati Uniti, e alla voce Lisa Manosperti, insegnante di canto jazz in questi giorni alla ribalta della cronaca per la sua recente partecipazione al programma di Rai1 ‘The Voice Senior’.