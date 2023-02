‘Baresi Doc’ e ‘Storie, curiosità e proverbi’ in presentazione domani al Circolo Unione

BARI - Domani 17 febbraio, alle 20,30, al Circolo Unione di Bari, presentazione dei saggi di Vittorio Polito “Baresi Doc”, prefazione di Nicola Simonetti e postfazione di Vito Ferri, e “Storie, curiosità e proverbi”, prefazione di Matteo Gelardi (WIP Edizioni).Vittorio Polito è uno scrittore che difende a spada tratta dialetto, valori, tradizioni, notizie positive e culturali di Bari e della Puglia. Ha mille curiosità e un ben radicato amore per la baresità, insieme a tante curiosità, frutto della sua esperienza di assistente bibliotecario dell’Università di Bari. Il tutto documentato dai vari saggi pubblicati con varie case editrici (Levante, ECA, WIP).Intervengono Giacomo Tomasicchio, presidente del Circolo Unione; Matteo Gelardi, professore di Otorinolaringoiatria; Rosita Orlandi, vicepresidente nazionale FIDAS Donatori Sangue; l’artista Marialuisa Sabato; Francesco Signorile, cultore e patito del dialetto barese. Modera Emanuele Battista, commediografo e poeta.Intermezzi musicali di Alessandra Stallone, pianoforte, e Antonio Dambra, flauto. ‘“Baresi Doc”, vuole essere un contributo alla conoscenza di personalità della Bari contemporanea scomparsi e ricordarne le opere in favore della nostra città (Attilio Alto, Michele Campione, Giuseppe Gioia, Vito Lozito, Vito Maurogiovanni, Vito Antonio Melchiorre, Giovanni Panza, Domenico Triggiani, ecc.). Non mancano le cosiddette “quote rosa” e i 62 marinai della traslazione delle ossa di San Nicola.Il saggio “Storie, curiosità e proverbi”, con copertina di Marialuisa Sabato, presenta argomenti relativi ad acqua Acquedotto Pugliese, cavalli, baci, bugiardi, donna buffoni, invidiosi, dialetto barese, fiori, giustizia, polpi, attività professionali (medici, avvocati), ecc. e tante storie, proverbi e curiosità.I testi sono editi da WIP Edizioni.