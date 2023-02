Fra questi, vi è stato quello di Antenucci che, pur rivelandosi indovinato per aver messo a segno il definitivo 1-1 su calcio di rigore, non ha risparmiato i malumori e le perplessità di gran parte della tifoseria biancorossa. Essa giudica inadatto il profilo dell'attuale tecnico biancorosso per guidare il Bari in un campionato di Serie B che si conferma cinico, lungo e faticoso, anche nell'edizione 2022-23.





I mugugni indirizzati verso Michele Mignani nel dopogara di Bari-Cagliari, però, sono stati preceduti dagli applausi rivolti a Claudio Ranieri dai 20.260 spettatori (fra questi 223 tifosi cagliaritani) per il raggiungimento delle 700 panchine in Italia. Dalla serie, il San Nicola è amante dei forestieri. Allenatori compresi.

Mignani contestato, Ranieri tributato. Nella domenica appena trascorsa sono state le due facce della stessa medaglia rappresentata dall'incontro Bari-Cagliari, andato in scena al San Nicola nel pomeriggio di sabato 18 febbraio 2023 per la venticinquesima giornata di Serie B. Sulla panchina del Bari è stato riproposto il copione già visto nelle precedenti gare, con gli avvicendamenti effettuati dal tecnico biancorosso negli ultimi dieci minuti di gara.