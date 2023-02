via Ssc Bari fb





Quarant'anni dopo, al San Nicola e in B, la vittoria ottenuta con l'identico risultato al termine della gara disputatasi il 12 febbraio 2023 potrebbe rivelarsi auspicabile per la promozione diretta in Serie A. Essa potrà essere consentita dal mantenimento del terzo posto di classifica, raggiunto ieri a 39 punti e in condominio con Reggina e Sudtirol.

Era il 6 novembre 1983 quando allo Stadio della Vittoria il Bari sconfisse il Cosenza per 2-1 nell'incontro valido per l'ottava giornata del campionato di Serie C 1983-84. Per mezzo di quel successo, i biancorossi posero le basi per il ritorno fra i cadetti.