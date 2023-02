I dati relativi a 1.882 dei 1.882 comuni al voto per le regionali di Lombardia e Lazio testimoniano un'affluenza alle ore 19 del 25,27% (era stata del 56,1% alle precedenti omologhe). A renderlo noto il sito del Viminale.In Lombardia (1.504 comuni su 1.504) l'affluenza è del 27,17% (nel 2018 alla stessa ora e con lo stesso numero di comuni aveva votato il 59,23%). Nel Lazio (378 comuni su 378) è del 22,11% (50,96%). Nel 2018 si votò in una sola giornata, quest'anno i seggi saranno aperti anche lunedì, dalle 7 alle 15, mentre domenica sera chiuderanno alle 23."E' un'elezione importante, quindi spero che l'affluenza sia adeguata a una scelta come quella che si deve fare per Regioni così strategiche per una nazione. Quindi andate a votare". Così la premier Giorgia Meloni uscendo dal seggio a Roma dove è andata a votare per la presidenza della Regione Lazio.