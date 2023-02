'Bari Med Marathon', giovedì 8 febbraio la presentazione

BARI - Conferenza stampa il 9 febbraio alle 10.00 nella sala giunta del Comune di Bari per la presentazione della seconda edizione della BARI MED MARATHON, la 21 km del capoluogo pugliese rivolta ai 22 Paesi del Mediterraneo, quest’anno dedicata all’ Albania. La manifestazione in programma nei giorni 24-25-26 febbraio 2023 è organizzata da La Fabrica di Corsa in partnership con la sezione Sanità di Confindustria Bari BAT, con il sostegno del Comune di Bari e della Regione Puglia. Nell’ambito della Bari Med Marathon sarà presentata la seconda edizione della FACTORY RUN, la prima ed unica corsa in Italia rivolta alle imprese e ai lavoratori, nata per promuovere forme di welfare aziendale attraverso lo sport.Durante la conferenza stampa saranno rese note le NOVITÀ dell’edizione 2023: - Bari sarà la prima città in Italia e nei Paesi del Mediterraneo a testare un innovativo sistema di idratazione per gli atleti frutto della ricerca sull’utilizzo delle risorse marine (il prodotto sarà mostrato nel corso della conferenza stampa); - due star del mondo del running special guest della manifestazione; - la partecipazione alle corse sulle due distanze di ben 322 allievi della Scuola Allievi Finanzieri Bari della Guardia di Finanza.Alla Conferenza stampa interverranno il sindaco di Bari Antonio Decaro, il presidente di Confindustria Bari Bat Sergio Fontana, Pietro Petruzzelli assessore allo sport del comune di Bari, il console di Albania Arjan Vasjari, Annabella Cascione Presidente della Sezione Sanità di Confindustria Bari Bat, Massimo Salomone Segretario Generale Corpo Consolare di Puglia- Basilicata-Molise e Presidente della sezione turismo di Confindustria Puglia, Pierdavide Losavio Presidente de La Fabrica di Corsa.