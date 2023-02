'Concerto d'inverno', la 10ma edizione con Anna Tifu

BISEGLIE (BT) - Per il tradizionale Concerto d’inverno, giunto alla sua decima edizione, l’Orchestra Sinfonica Biagio Abbate della provincia BAT è lieta di annunciare la collaborazione con l'Orchestra ICO 131 della Basilicata.Nel Concerto d’inverno 2023 che si terrà al Teatro Politeama Italia di Bisceglie mercoledì 8 febbraio 2023, ci sarà la partecipazione della solista Anna Tifu, brillante violinista italiana di caratura internazionale.Vincitrice nel 2007 del prestigioso concorso internazionale George Enescu di Bucharest, Anna Tifu è considerata una delle migliori interpreti della sua generazione. Nata a Cagliari, ha iniziato lo studio del violino all’età di sei anni sotto la guida del padre, vincendo il primo premio con Menzione Speciale di Merito alla Rassegna di Vittorio Veneto. A undici anni ha debuttato come solista con l’Orchestra National des Pays de la Loire e l’anno dopo, debutta alla Scala di Milano.All’età di quattordici anni vince il 1° premio al Concorso Internazionale Viotti Valsesia e il 1° premio al Concorso Internazionale M. Abbado di Stresa. Si diploma appena quindicenne al Conservatorio di Cagliari con il massimo dei voti e la Menzione d’Onore. Viene ammessa, all’età di 17 anni, al Curtis Institute di Philadelphia e successivamente si perfeziona a Parigi dove ottiene il diploma superiore di Concertista.Si è esibita con alcune tra le più prestigiose Orchestre Nazionali ed Internazionali come l’Orchestra Nazionale di Santa Cecilia, Orchestra Nazionale della RAI di Torino, Orchestra della Fondazione Arena di Verona, Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova, Orchestra Filarmonica Arturo Toscanini, Orchestra Haydn di Bolzano e Trento, Orchestra del Teatro La Fenice di Venezia e tante altre, al fianco d’importanti direttori, tra i quali Yuri Temirkanov, Gustavo Dudamel, Diego Matheuz, David Afkham, Juraj Valcuha, Mikko Franck, John Axelrod, Christoph Poppen, Justus Frantz, Cristian Mandeal, Horia Andreescu, Sergiu Commissiona, Lü Jia, Giampaolo Bisanti, Julian Kovatchev, Hubert Soudant, Gèrard Korsten, Gabor Ötvös.Ha tenuto concerti a rinomati festival come il Tuscan Sun Festival, Festival de Musique Menton, Ravello festival, Al Bustan di Beirut e il George Enescu festival dove è regolarmente invitata, oltre che presso celebri sale da concerto.L’Orchestra ICO 131 della Basilicata, diretta dal M° Benedetto Grillo, eseguirà musiche di Beethoven ed il concerto per violino e orchestra di BrahmsLo spettacolo avrà inizio alle ore 20:30, con apertura della porta prevista per le ore 20:00. L’ingresso sarà consentito dalle ore 20:00.Ultime disponibilità di biglietti presso la biglietteria del Teatro oppure online https://bit.ly/3ke2FZT