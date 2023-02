via Happy Casa Brindisi fb





Queste tre gare si giocheranno in una sola nazione, in Egitto. Il cestista Bayehe è stato convocato per la Nazionale del Paese dove è nato per l’ottimo rendimento in A/1 con la squadra pugliese. Il giocatore camerunense ha avuto una media di 10,3 punti e di 6,6 rimbalzi a partita.

Nell’ Happy Casa Brindisi Jordan Bayehe 23 anni è stato convocato nel Camerun per le qualificazioni ai Mondiali di basket maschile che si giocheranno dal 25 Agosto al 10 Settembre in Giappone in Indonesia e nelle Filippine. Bayehe disputerà tre partite con il Camerun, il 24 Febbraio contro il Congo il 25 Febbraio contro l’ Egitto e il 26 Febbraio contro il Senegal.