BARI – Nel prossimo futuro, lo sviluppo economico passerà attraverso la Blue Economy. A dichiararlo è stato il decimo rapporto sull’Economia del Mare 2022, realizzato da Unioncamere e dal Centro Studi Tagliacarne. Lo studio ha messo a fuoco lo stato dell’arte dell’economia blu, che comprende tutte le attività che utilizzano il mare, le coste e i fondali come risorse per scopi industriali e lo sviluppo dei servizi.E se l’Italia – secondo il rapporto - è tra le quattro più grandi economie blu d’Europa, sia in termini di occupazione che di valore aggiunto, la Puglia con i suoi 800 chilometri di costa ha un ruolo decisamente primario nel settore. Non a caso è tra le prime regioni “blu” con 45mila occupati in 10.784 imprese operanti nella lunga filiera del mare.Di queste diecimila aziende, 5.296 sono presenti a Bari e provincia: quindi, che la Blue Economy rappresenti una grande opportunità per lo sviluppo del territorio barese, è cosa nota. Tuttavia, perpoter sfruttare appieno le opportunità offerte, è necessario adottare strumenti innovativi come l'intelligenza artificiale e il marketing digitale.L'intelligenza artificiale può essere utilizzata per analizzare grandi quantità di dati, consentendo alle imprese di prendere decisioni più informate e di sviluppare strategie più mirate per la produzione di beni e servizi.Il marketing digitale, invece, può essere utilizzato per promuovere le attività aziendali e raggiungere nuovi clienti attraverso la gestione creativa e consapevole della propria presenza online, come ad esempio social media, siti web e campagne di advertising online.E per sostenere le imprese locali nell'adozione di questi strumenti, Job Digital Lab, il programma della Fondazione Mondo Digitale e ING Italia per lo sviluppo delle competenze digitali, arriva a Bari per un evento formativo in collaborazione con la Camera di Commercio di Bari.L’incontro di formazione di Job Digital Lab – che si terrà il prossimo 9 marzo dalle 15:30 alle 18:30, presso la sede della Camera di Commercio di Bari, in Corso Cavour 2 – è rivolto alle imprese che operano nell’ambito della sostenibilità e dell’economia del mare, e sarà incentrato sulle potenzialità dell’AI e sulle strategie digitali per comunicare in modo distintivo in un mercato sempre più affollato.Durante l’evento di JDL, saranno presentati anche alcuni casi pratici e storie di successo dal territorio come fonte e modello di ispirazione:Foodu - l’e-commerce partecipativo del cibo sano e buono, https://www.foodu.it/ AS Labruna – azienda specializzata nella progettazione e realizzazione di motori diesel industriali, agricoli e marini, gruppi elettrogeni, gru per autocarri e piattaforme aeree, https://www.aslabruna.it/ Predict - azienda che sviluppa tecnologie innovative nel settore dell’healthcare, https://www.predictcare.it/ Partecipare è semplice e gratuito. Basta registrare la propria partecipazione a questo link: https://bit.ly/3kaYbU8 L’evento in collaborazione con la Camera di Commercio di Bari è uno degli appuntamenti della terza edizione di Job Digital Lab che, tra il 2020 e il 2022, ha erogato formazione a oltre 11.000 persone in Italia. Il programma formativo, nato dalla collaborazione tra ING Italia e Fondazione Mondo Digitale, ha l’obiettivo di promuovere una maggiore diffusione delle competenze digitali come strumento per intercettare le opportunità che la trasformazione digitale offre.Il programma della terza edizione è ancora più ambizioso: da ottobre 2022 a giugno 2023, Job Digital Lab presenta un’offerta formativa personalizzata sempre più legata ai bisogni delle persone e dei territori con l’obiettivo di offrire risorse e strumenti innovativi per una crescita sostenibile, personale e di comunità.Il progetto, della durata di dieci mesi, mira a coinvolgere nella formazione altre 8.000 persone, facendo rete con esperti, aziende, associazioni di categoria, amministrazioni locali, organizzazioni pubbliche e private, centri per l’orientamento e l’impiego.Per saperne di più sul progetto e rimanere sempre aggiornati sui corsi disponibili, metti tra i preferiti la pagina https://www.mondodigitale.org/progetti/job-digital-lab