Nel secondo tempo al 10’ il Modena passa in vantaggio. Puscas devia nella sua porta su cross di Tremolada. Al 14’ gli emiliani restano in dieci. Espulso Oukhadda per un fallo da ultimo uomo su Gudmundsson. Al 40’ il Genoa pareggia con Bani con una girata al volo di sinistro su cross di Coda.





I rossoblu liguri si confermano al secondo posto con 43 punti. Il Modena è settimo a 35 punti insieme al Pisa e al Palermo.

- Nel posticipo della venticinquesima giornata di Serie B il Genoa pareggia 2-2 al “Braglia” con il Modena. Nel primo tempo al 6’ i liguri passano in vantaggio con Dragusin con un tocco di destro sugli sviluppi di un calcio d’angolo di Aramu. Al 33’ gli emiliani pareggiano con Strizzolo con una conclusione in diagonale su passaggio di Poli.