via Reyer Venezia fb





Il Pesaro è quarto con 22 punti. Il Venezia è nono a 18 punti. Nella ventesima giornata dopo la sosta del 19 e 26 Febbraio per le Final Eight di Coppa Italia e le partite dell’ Italia per le qualificazioni ai Mondiali, il Pesaro giocherà Domenica 5 Marzo alle 18,15 in casa con l’ Happy Casa Brindisi.

- Nella diciannovesima giornata di A/1 di basket maschile il Venezia vince 93-77 in casa con il Pesaro. Nel primo quarto i veneti prevalgono 28-7. Nel secondo quarto il Venezia si impone di nuovo 48-37. Nel terzo quarto i veneti trionfano 77-60. Migliori marcatori, nel Venezia Parks 23 punti e Granger 20. Nel Pesaro Abdur Rahkman 20 punti e Cheatham 14.