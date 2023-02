via Italbasket fb





Terzo quarto, Moraschini 48-45 per gli azzurri. Tessitori. 52-45. Bobrov, 54-53 per gli ucraini. Spissu, l’ Italia trionfa 58-57. Quarto quarto, 60-57 per gli azzurri. Ancora Spissu, 67-60. Tessitori, 69-61. Mannion, 74-61. Spissu, 80-67. Severini, l’ Italia vince questo quarto e 85-75 tutta la partita. Migliori marcatori, negli azzurri Mannion 28 punti e Spissu 21. Nell’ Ucraina Sanon 15 punti e Voinalovych 11. Nelle altre partite la Spagna vince 80-61 fuori casa con l’ Islanda e la Georgia vince 88-80 in trasferta con l’ Olanda. Nella prossima gara l’ Italia giocherà Domenica 26 Febbraio alle 18 a Caceres con la Spagna.

- Nel Girone L delle qualificazioni ai Mondiali di basket maschile l’ Italia vince 85-75 al Modigliani Forum di Livorno con l’ Ucraina. Primo quarto, Ricci 11-9 per gli azzurri. Mannion, 19-9. Di nuovo Mannion, 22-18. Spissu, l’ Italia prevale 23-21. Secondo quarto, tripla di Severini 28-23 per gli azzurri. Visconti, 31-28. Tessitori, 35-30. Spissu, 37-34. Sanon impatta per l’ Ucraina, 40-40. Bortolani per gli azzurri e Sydorov per gli ucraini, questo quarto termina in parità, 43-43.