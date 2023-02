BITONTO (BA) - Ha perso il controllo dell'auto ed è finito fuori strada. Grave incidente ieri notte a Bitonto in via Generale Planelli. Secondo le prime informazioni, il giovane alla guida, un 30enne di Bitonto, forse in preda ai fumi dell'alcol, avrebbe prima perso il controllo del mezzo per poi schiantarsi contro una staccionata posta a lato della strada. E' grave.Ad intervenire sul posto il 118 che lo ha trasportato in ospedale con un ematoma cerebrale e una frattura vertebrale. La prognosi è riservata.