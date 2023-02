STATTE (TA) - Sarà inaugurato il prossimo lunedì 20 febbraio alle ore 16.00 lo spazio ludico nell’area adiacente il Poliambulatorio del Comune di Statte.Cento metri quadri, recintati e dotati di giochi destinati all’infanzia, che completano l’offerta di fruizione degli spazi pubblici nella zona San Girolamo.L’ex mercato coperto, abbandonato per anni, ed ora, grazie ad un accordo tra Comune di Statte e ASL, ospita ormai da tempo uno di poli di eccellenza della sanità di prossimità territoriale.Quando pensammo a questa struttura pensammo a più fattori – spiega il sindaco del Comune di Statte Franco Andrioli – Ragionammo sul bisogno di salute e di prevenzione per una delle popolazioni maggiormente esposte ai danni dell’inquinamento, alla necessità di riqualificazione urbanistica ma anche sociale di una porzione di territorio che per troppo tempo era stato considerato una periferia.Ora il parco pubblico definisce meglio la scelta dell’amministrazione Andrioli.I medici di base che si sono consorziati e che in un luogo solo forniscono risposte concrete ai loro assistiti, la medicina di prevenzione, gli sportelli di consulenza specialistica, il CUP e persino la palestra di riabilitazione oncologica sono il pezzo di sanità che abbiamo costruito in questo territorio grazie alla sensibilità della ASL tarantina – dice Andrioli – serviva rendere il luogo più accessibile anche per le famiglie con bimbi piccoli. E’ una risposta di dignità che guarda alla sanità in chiave umana e si preoccupa di tutti. Mi auguro che sia più semplice per una mamma chiedere risposte di salute mentre il proprio figlio può giocare in un luogo sicuro e protetto.Lo spazio giochi di via Albinoni, 1, a Statte sarà inaugurato alla presenza della popolazione e delle autorità civili e religiose del territorio il prossimo lunedì 20 febbraio alle ore 16.00.