BRINDISI - Nella mattinata del 10 febbraio 2023, si è svolta presso la Questura di Brindisi, la commemorazione in onore di Giovanni Palatucci, reggente la Questora di Fiume, morto nel 1945 nel campo di concentramento di Dachau, Medaglia d’Oro al Merito Civile, riconosciuto “Giusto tra le Nazioni” e proclamato Servo di Dio per aver salvato dal genocidio molti ebrei stranieri ed italiani.La cerimonia si è svolta alla presenza del Questore Dr. Annino Gargano, dell'Avv. Pagliara Coordinatore del Centro Ebraico di Brindisi ed una rappresentanza delle classi terze dell'Istituo Comprensivo Bozzano Centro.Dopo un primo momento di silenzio e preghiera all'esterno della struttura, dove con la mano sinistra, come da tradizione ebraica, sono stati deposti dei sassolini dinanzi la stele in memoria di Palatucci, le autorità presenti ed i ragazzi sono stati accolti all'interno della Questura intitolata al Commissario di Polizia per la benedizione della lapide. La cerimonia si è conclusa nella sala conferenze per un confronto con l'avv. Pagliara sulla figura del giovane Funzionario di Polizia.