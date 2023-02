È infatti sold out il primo appuntamento dal titolo Vino & Cucina, in programma giovedì 16 febbraio alle ore 17.00 nella Sala Gino Strada di Palazzo Granafei Nervegna, incontro con imprese, associazioni di categoria, enti sui temi del vino e della tradizione culinaria. Prossimi appuntamenti – pochi i posti ancora disponibili - giovedì 23 febbraio ore 17.00 Sala Gino Strada di Palazzo Granafei Nervegna Creatività e Mare, incontro con operatori della creatività e del mare, per uno scambio tra arte e tradizione marinaresca e infine cambio di location il 2 marzo per Via Appia e Cultura, incontro con il mondo della cultura, con particolare riferimento alla valorizzazione della Via Appia in chiave turistica, che si terrà all’Accademia degli Erranti (Via Giovanni Tarantini 35 , 1° piano Ex Convento delle Scuole Pie, aps Brindisi e le Antiche Strade) e non più a palazzo Palazzo Granafei Nervegna. Brindisi! - Vino, Appia, Mare è il festival per valorizzare la tradizione vitivinicola e gastronomica, il territorio e il mare in chiave creativa e innovativa nato, facendo immediatamente seguito alla candidatura della Via Appia a Patrimonio Unesco, dalla collaborazione tra l’Assessorato al Turismo della Città di Brindisi e il Teatro Pubblico Pugliese e sostenuto economicamente dalla Regione Puglia attraverso l’Agenzia Regionale Pugliapromozione. Per partecipare agli incontri è necessario iscriversi al link https://www.eventbrite.it/o/destinazione-brindisi-33172649385