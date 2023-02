CELLINO SAN MARCO (BR) - Nuovo appuntamento per gli associati della Rete delle Città Marciane, Cantine Due Palme apre le sue porte ad una delegazione in visita il giorno 25 febbraio, grande tema dell’incontro: l’enoturismo come strumento di promozione e valorizzazione del territorio. - Nuovo appuntamento per gli associati della Rete delle Città Marciane, Cantine Due Palme apre le sue porte ad una delegazione in visita il giorno 25 febbraio, grande tema dell’incontro: l’enoturismo come strumento di promozione e valorizzazione del territorio.





L’Associazione della Rete delle Città Marciane è stata costituita il 12 ottobre 2019 a Castellabate con la sottoscrizione di un Protocollo d’intesa da parte dei sindaci dei Comuni che sono legati dal Culto di San Marco Evangelista.

Sono 21 le municipalità che hanno aderito alla rete, che rappresentano 8 delle regioni italiane: Castellabate (Sa), Afragola (Na), Avenza borgo di Carrara (MS), Camerota (Sa), Caprarica di Lecce (Le), Cellino San Marco (Br), Cetraro (Cs), Futani (Sa), Lei (Nu), Manocalzati (Av), Ollastra (Or), Pacentro (Aq), Ruffano (Le), San Marco Argentano (Cs), San Marco D’Alunzio (Me), San Marco dei Cavoti (Bn), San Marco Evangelista (Ce), San Marco la Catola (Fg), Sonnino (Lt) e Torricella (Ta); ultima associata la città di Locorotondo, entrata nell’unione lo scorso 13 gennaio.

Per l’occasione, sarà Cellino San Marco il comune promotore dell’antico culto per l’evangelista, paese sede della cooperativa che conta più di 1000 soci e 2500 ettari di vigneto, sempre più vocata ad investimenti in ottica enoturistica, grazie all’acquisizione di Villa Neviera, un maniero dell’800 immerso in più di otto ettari di Foresta Oritana, che diverrà un Wine Resort d’alto livello, e la gestione di Kelina Charme Hotel, un palazzo del settecento localizzato nel cuore del paese, di prossima apertura.

L’ evento sposa la mission del gruppo marciano che, attraverso un continuo scambio interistituzionale, desidera promuovere i territori, le bellezze storico-artistiche e le produzioni enogastronomiche dei comuni aderenti, favorendone lo sviluppo turistico, religioso e culturale.

La presidenza della Rete è rappresentata dal sindaco di Castellabate Marco Rizzo, dal vice Presidente Francesco Turco, sindaco di Torricella, e dal segretario Giuseppe Semeraro; assistente ecclesiastico della Rete è don Antonio Quaranta parroco di Torricella.

L’11 gennaio 2020 la rete ha dato inizio alle attività con la celebrazione della I Rassegna delle Corali tenutasi nella Cattedrale di San Nicola a San Marco Argentano (CS), ne è seguita una seconda edizione lo scorso 14 gennaio a Caprarica di Lecce. Durante quest’ultima occasione il Fondatore di Cantine Due Palme, Angelo Maci, è stato insignito del titolo di Ambasciatore della rete delle città marciane.

Associarsi e costruire relazioni, il binomio che negli ultimi anni si è rivelato vincente per promuovere la valorizzazione e la crescita di un territorio che fa di sé stesso il proprio punto di forza.