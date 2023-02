La Bat si conferma un provincia dalla forte vocazione in ambito terziario. L’ultima rilevazione del report incorona "Turismo e ristorazione" e "Commercio, vendita e artigianato" come settori in cui si concentrano le maggiori richieste da parte delle aziende. La Bat si conferma un provincia dalla forte vocazione in ambito terziario. L’ultima rilevazione del report incorona "Turismo e ristorazione" e "Commercio, vendita e artigianato" come settori in cui si concentrano le maggiori richieste da parte delle aziende.





I dati raccolti sui servizi offerti dai Centri per l’impiego confermano il trend positivo sui servizi dedicati all’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Nel report, si registra infatti la ricerca di 681 risorse da parte delle imprese della Sesta provincia, con un incremento stabile del 5% rispetto alla rilevazione precedente.

Continua in modo costante anche la crescita degli annunci aperti, arrivati al numero di 206, un evidente segnale del perfezionamento del processo di Incontro Domanda-Offerta di lavoro (IDO) attraverso lo scouting di offerte di lavoro proposte dalle aziende del territorio.

Sono incoraggianti anche i dati emersi sul numero di persone assunte attraverso le prestazioni svolte dal Centri per l’impiego della Sesta provincia: quasi un annuncio su quattro trova infatti candidati con i giusti requisiti.

Risulta buona la coerenza tra le candidature pervenute e i requisiti richiesti per ogni offerta di lavoro, con una media regolare di 5 curricula trasmessi per ogni posizione aperta.

Le proposte di lavoro dei Centri per l’impiego assicurano opportunità lavorative e formative specifiche per ogni tipologia di utente.

Nell’infografica allegata sono riepilogati in sintesi gli annunci proposti dai Centri per l’impiego, suddivisi per categorie.

- Al vertice, in crescita, "Turismo e ristorazione" con 209 persone ricercate

- Segue "Commercio, vendita, artigianato" con 191 risorse richieste.

- In aumento "Costruzioni, impianti, immobiliare" (83), "Industria, trasporti, metalmeccanico" (64), "Amministrativo, Ict e servizi digitali" (58) e "Sanità, servizi alla persona e pulizia" (15).

- Stabili "Tessile, abbigliamento e calzaturiero" (58) e "Agricoltura e agroalimentare" (3).

Nel report, raggiungibile al link https://issuu.com/arpal-centrimpiegobat/docs/_22febbraio_23_offerte_bat_issuu , sono specificati i requisiti specifici degli annunci con il titolo, la descrizione di ogni offerta, l’indicazione del settore professionale e del CPI di riferimento.

Per candidarsi alle offerte, bisogna consultare il portale lavoroperte.regione.puglia.it o l’app "Lavoro per te Puglia".

Per promuovere le notizie sulle offerte provinciali presenti su Lavoro per te, i centri per l’impiego della Bat hanno creato il canale Telegram "Offerte lavoro BAT – LavoroXTE", a cui è possibile iscriversi al seguente link https://t.me/offertelavoropertebat , in cui sono costantemente riportati i nuovi annunci pubblicati sul portale.